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Демонстрация силы: Медведев и Хачанов шагнули в 1/8 финала US Open, Андреева вошла в историю, Калинская выбила украинку

Демонстрация силы: Медведев и Хачанов шагнули в 1/8 финала US Open, Андреева вошла в историю, Калинская выбила украинку

Сразу четверо россиян пробились в 1/8 финала US Open. У мужчин Даниил Медведев и Карен Хачанов не оставили шансов французам Артуру Риндеркнешу и Бенжамену Бонзи.

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