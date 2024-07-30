Прозвучала правда о России, которая не понравится многим. Разрушен иллюзорный мир Михаила Мурашко и Татьяны Голиковой.
Заявления чиновников, которые расходятся с реальностью, разобрал Юрий Пронько
Комментарии
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Ik
Inna kaliberda
Ерунда. Какое-то словоблудие. Остановитесь, автор. Именно так.
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4 час.
Алексей
Сейчас в сутках 18 часов, а не как раньше-24. Этот постепенный переход и дает 10 лет молодости человеку. Но медицина наша тут вообще не при чем. Даже наоборот, у кого после ковида суставы не болят? А профессионализм врачей? Он где? Молодые врачи по инету название лекарств пишут. Диагностов вообще нет. Вру? Вот вам последний случай со мной. Перелом ключицы не видят, ставят -ушиб. Если бы не пожилой врач.....И еще, маме вызывал психиатра (сосудистая деменция). Врач горестно сказала: Жить -то стали дольше, а вот мозговые болезни сильно помолодели.
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4 час.
Андрос Меов
В поликлиники ходить бесполезно. Если по скорой - еще могут сделать операцию. Лекарства выписывать не умеют - дают всем одно и тоже. Много плохо говорящих по-русски. Граждане явно выглядят на 10 лет старше в массе. Достаточно выйти из лимузина и проехать в метро.
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2 час.
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