Заявления чиновников, которые расходятся с реальностью, разобрал Юрий Пронько

Алексей

Сейчас в сутках 18 часов, а не как раньше-24. Этот постепенный переход и дает 10 лет молодости человеку. Но медицина наша тут вообще не при чем. Даже наоборот, у кого после ковида суставы не болят? А профессионализм врачей? Он где? Молодые врачи по инету название лекарств пишут. Диагностов вообще нет. Вру? Вот вам последний случай со мной. Перелом ключицы не видят, ставят -ушиб. Если бы не пожилой врач.....И еще, маме вызывал психиатра (сосудистая деменция). Врач горестно сказала: Жить -то стали дольше, а вот мозговые болезни сильно помолодели.