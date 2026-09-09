В Алтайском крае фуру разорвало на части при падении с моста

Утром 8 сентября на трассе Алтай – Кузбасс произошло серьезное ДТП. Грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом пробил ограждение моста через реку Костиху и рухнул вниз.
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