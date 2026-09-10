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Регионы России

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Microsoft Office стал основным каналом кибератак на российский бизнес

Microsoft Office стал основным каналом кибератак на российский бизнес

Документы Microsoft Office, в частности Word и Excel, всё чаще используются хакерами как точки входа для распространения вредоносного программного обеспечения (ПО) в российских компаниях.

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