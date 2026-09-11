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Спорт Уик-Энд

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Экс-футболистка женской сборной России - о своих переживаниях из-за слишком большой разницы в возрасте с мужем. Она старше Батракова на 10 лет

Экс-футболистка женской сборной России - о своих переживаниях из-за слишком большой разницы в возрасте с мужем. Она старше Батракова на 10 лет

«Молодой парень говорит: «Мы будем вместе» - я такая: «Ничего себе». Я изначально говорила, что из-за нашей разницы в возрасте будет сложно.

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