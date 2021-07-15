События в мире

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Зеленский послал Путину примирительные сигналы

Зеленский послал Путину примирительные сигналы

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник публично пообещал ответить на статью президента России Владимира Путина.

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кормчий
После окрика хозяев ,Бобик сразу завилял хвостиком.
Владимир Витковский
Шута скоро пустят на мыло...
Игорь Тальков
Он, Зеля, уже обещал многое народу своей страны, а пришел к власти, то сразу все забыл обещанное. Оно слушает хозяина из за большой лужи.
Влас Семенюк
Интересно, а у пана Зеленского какое образование? Или об этом говорить не надо?
Владимир Витковский
Для мытья унитазов в эуропе может не хватить, на рояле играть там НЕПРИЛИЧНО, тупые шутки тошнотворны...
Александр Кондаков
Зе -еврей и его интересует только свой ГЕШЕФТ за которым он пойдет по любым трупам!
Владимир Витковский
Вы слишком высокого мнения о шуте...
Дмитрий Марченко
какие нахрен сигралы???? вы о чем?

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