Зеленский послал Путину примирительные сигналы

События в миреПолитикаЗеленский послал Путину примирительные сигналы Президент Украины Владимир Зеленский во вторник публично пообещал ответить на статью президента России Владимира Путина.Вернуться к статье84НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькормчийПосле окрика хозяев ,Бобик сразу завилял хвостиком.ВВВладимир ВитковскийШута скоро пустят на мыло...Игорь ТальковОн, Зеля, уже обещал многое народу своей страны, а пришел к власти, то сразу все забыл обещанное. Оно слушает хозяина из за большой лужи.Влас СеменюкИнтересно, а у пана Зеленского какое образование? Или об этом говорить не надо?ВВВладимир ВитковскийДля мытья унитазов в эуропе может не хватить, на рояле играть там НЕПРИЛИЧНО, тупые шутки тошнотворны...Александр КондаковЗе -еврей и его интересует только свой ГЕШЕФТ за которым он пойдет по любым трупам!ВВВладимир ВитковскийВы слишком высокого мнения о шуте...Дмитрий Марченкокакие нахрен сигралы???? вы о чем?Комментировать
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