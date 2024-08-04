Видео: как самолет AC 130J потопил десантный корабль США

Самолет AC-130J 27-го подразделения по специальным операциям на авиабазе Корпуса морской пехоты в заливе Канеохе на Гавайях / © USAF Самолет AC-130J, как сообщило издание The War Zone, принадлежит 27-му подразделению по специальным операциям (27th Special Operations Wing).