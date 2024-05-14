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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уокер заявил, что фанаты «Арсенала» мешали ему фейерверками: «Ночью я не мог уснуть. С «Вест Хэмом» будет еще один финал, надеюсь, мы войдем в историю этого великого клуба»

«Горожане» в гостях одержали победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в перенесенном матче 34-го тура АПЛ. «Это было очень сложно, потому что эмоции захлестывали нас, но ребята сделали все, что от них требовалось.

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