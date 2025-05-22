Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В аэропорту Домодедово были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
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