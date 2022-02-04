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Пользователи в США сообщают о сбоях в работе Twitter

ТАСС, 4 февраля. Сбои в функционировании сервиса микроблогов Twitter наблюдаются в четверг в США. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

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