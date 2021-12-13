Происшествия

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В подмосковном Подольске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте трех килограммов наркотиков

В подмосковном Подольске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в сбыте трех килограммов наркотиков

В дежурную часть УМВД России по г.о. Подольск поступило сообщение о том, что мужчина, находясь в комнате общежития, расположенного на улице Кирова, нанес телесные повреждения девушке и угрожает ей убийством.

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