Для упрощения перевозки крупных сумм наличности на Украине вводят банкноту номиналом 2000 гривен

Еще никогда украинская валюта — гривна, не была такой слабой. За время правления пришедших после госпереворота менеджеров Украина напечатала 2 новые купюры: номиналом 1000 и 2000 гривен, а разменные монеты (1, 2, 5, 10 и 25 копеек) изъяла из обихода.