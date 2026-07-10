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Для упрощения перевозки крупных сумм наличности на Украине вводят банкноту номиналом 2000 гривен

Для упрощения перевозки крупных сумм наличности на Украине вводят банкноту номиналом 2000 гривен

Еще никогда украинская валюта — гривна, не была такой слабой. За время правления пришедших после госпереворота менеджеров Украина напечатала 2 новые купюры: номиналом 1000 и 2000 гривен, а разменные монеты (1, 2, 5, 10 и 25 копеек) изъяла из обихода.

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