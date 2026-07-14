Как я перестала наступать на грабли: личный опыт строительства бани без сожалений

Когда я наконец решилась на строительство собственной бани, внутри всё пело от предвкушения. Перед глазами стояли идеальные картинки: уютный предбанник, аромат распаренного веника и долгие вечера в кругу семьи.
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