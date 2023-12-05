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Пресс-секретарь Песков: конкретики по амнистии женщин в России пока нет

Пресс-секретарь Песков: конкретики по амнистии женщин в России пока нет

Амнистию женщин, осужденных за ненасильственные преступления, не успеют провести до конца 2023 года. Никакой конкретики по этому решению пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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