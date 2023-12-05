Пресс-секретарь Песков: конкретики по амнистии женщин в России пока нет

Амнистию женщин, осужденных за ненасильственные преступления, не успеют провести до конца 2023 года. Никакой конкретики по этому решению пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии