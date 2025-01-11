Де Врис может перейти в «Макларен» на должность резервного пилота (GPBlog)

В прошлом Ник де Врис получил шанс показать себя в «Формуле-1», выступая за «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз»), однако в середине сезона-2023 с ним было решено прекратить сотрудничество, а его место в команде занял ныне уже покинувший «Формулу-1» Даниэль Риккардо.
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