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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Врис может перейти в «Макларен» на должность резервного пилота (GPBlog)

В прошлом Ник де Врис получил шанс показать себя в «Формуле-1», выступая за «Альфа Таури» (ныне «Рейсинг Буллз»), однако в середине сезона-2023 с ним было решено прекратить сотрудничество, а его место в команде занял ныне уже покинувший «Формулу-1» Даниэль Риккардо.

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