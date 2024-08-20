Мигрантам в Воронежской области запретили работать в сферах торговли и соцуслуг

В новом указе губернатора Воронежской области, который вносит изменения в уже принятый нормативный акт, говорится о нескольких запретах на работу для иностранных граждан, трудящихся в субъекте на основании патентов по отдельным видам деятельности.
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