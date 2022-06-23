Евсеев: руководство Германии ведет себя крайне безответственно

Военный специалист Владимир Евсеев дал оценку заверению властей Германии в том, что Украина гарантирует использование поставляемого с Запада вооружения исключительно в оборонных целях и не будет задействовать его для обстрелов российских регионов.
Военный специалист Владимир Евсеев дал оценку заверению властей Германии в том, что Украина гарантирует использование поставляемого с Запада вооружения исключительно в оборонных целях и не будет задействовать его для обстрелов российских регионов.
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