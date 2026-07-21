Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Джерми: Россия надежно защищена от потенциальной мировой рецессии.

Джерми: Россия надежно защищена от потенциальной мировой рецессии.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT В понедельник экс-офицер ВМС Соединённого Королевства Стив Джерми проинформировал о том, что именно Российская Федерация окажется наиболее защищенной страной при масштабном экономическом кризисе, который может начаться в мире осенью текущего года.

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