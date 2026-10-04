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Альба подпишет контракт с «Родиной» на 2 года. Зарплата экс-тренера «Ростова» – 4 млн рублей в месяц и бонусы (Иван Карпов)

Экс-тренер « Ростова » Джонатан Альба возглавит « Родину », сообщает инсайдер Иван Карпов . Альба подпишет контракт с московским клубом до лета 2028 года, зарплата испанца составит 4 млн рублей в месяц и бонусы.

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