Мирная инициатива от ДАМ...

О «формуле мира» киевских наци, швейцарских «мирных конференциях» и реальной основе переговоров. Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего.