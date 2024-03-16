Мирная инициатива от ДАМ...

О «формуле мира» киевских наци, швейцарских «мирных конференциях» и реальной основе переговоров. Когда я слышу выражение «формула мира зеленского», испытываю неодолимое чувство брезгливости, быстро переходящее в ощущение стыда от дурного сюрреализма происходящего.
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