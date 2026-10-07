Загадка природы: почему женщины могут стать мамами до 60, а мужчины — почти до 90?

Вы когда-нибудь задумывались, почему в природе всё так несправедливо? Мужчины могут стать отцами почти до 90 лет, а женщины — в лучшем случае до 60? На первый взгляд, это выглядит как некий биологический фокус.
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