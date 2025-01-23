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РОСТОКИНСКАЯ ПАНОРАМА

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Обновление подвижного состава планируют начать на Ярославском направлении МЖД

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график основных мероприятий по улучшению качества обслуживания пассажиров Центрального транспортного узла на 2025–2026 годы, в котором предусмотрена замена подвижного состава на Ярославском направлении МЖД.

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