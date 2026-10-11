Коста-Рика: Один человек был убит в секторе Ла-Капораль города Агуас-Заркас, провинция Алахуэла, в ночные часы в результате прицельной стрельбы.
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