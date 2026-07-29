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Газета.ру

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В МВД рассказали о новой мошеннической схеме по похищению денег с карт таксистов

В МВД рассказали о новой мошеннической схеме по похищению денег с карт таксистов

Мошенники придумали, как разводить на деньги водителей такси. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, передает РИА Новости.

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