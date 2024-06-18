В Рязани 18 июня три улицы остались без холодной воды

Ограничения связаны с проведением ремонта на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет по улицах Новосёлов в домах №№ 16 и 16а, Советской Армии в домах №№11, 13, 15, 17 и 17 корпус 1, Тимакова в доме № 22 корпус 2.