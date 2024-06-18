62ИНФО | Новост...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

62ИНФО | Новости Рязани

163 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Кирпиченко
    Дом Иванова или Галкина?Житель Рязанской ...
  • Сергей Иванов
    Дурак. Меньше пить надо.В центре Рязани п...
  • leonid
    А нужно его лишить прав на пяток лет помимо  указанных  наказаний, чтобы осознал содеянное.  Ведь мог покалечить или ...В Рязани останови...

В Рязани 18 июня три улицы остались без холодной воды

В Рязани 18 июня три улицы остались без холодной воды

Ограничения связаны с проведением ремонта на водопроводе. До 17:00 ресурса не будет по улицах Новосёлов в домах №№ 16 и 16а, Советской Армии в домах №№11, 13, 15, 17 и 17 корпус 1, Тимакова в доме № 22 корпус 2.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх