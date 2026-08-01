Bloomberg спрогнозировал рост экономики Германии в 2027 году

Немецкая экономика, которую еще вчера дружно хоронили, вдруг подала признаки жизни. Bloomberg со ссылкой на свежие прогнозы аналитиков рисует неожиданно радужную картину: рост ВВП в 2027 году на 1,1%, в 2028-м — уже на 1,2%.
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