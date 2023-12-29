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Boeing призывает проверять лайнеры на предмет возможного ослабления болтов

Boeing призывает проверять лайнеры на предмет возможного ослабления болтов

При обследовании новых Boeing 737 MAX с завода нашли дефект рулевой системы, поэтому авиастроительная компания Boeing призвала компании, использующие эти новые лайнеры, тщательно проверять самолеты на предмет возможного ослабления креплений.

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