Boeing призывает проверять лайнеры на предмет возможного ослабления болтов

При обследовании новых Boeing 737 MAX с завода нашли дефект рулевой системы, поэтому авиастроительная компания Boeing призвала компании, использующие эти новые лайнеры, тщательно проверять самолеты на предмет возможного ослабления креплений.
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