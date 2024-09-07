Владимир Путин и Сергей Собянин открыли крупнейший в мире центр кинопроизводства

Территория для строительства кинокластера подобрана в Краснопахорском районе Троицкого административного округа В 2019 году мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о строительстве уникального комплекса натурных площадок и сопутствующей инфраструктуры для съемок кино.
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