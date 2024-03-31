«Стало плохо жить, если получится, уеду отсюда», мигранты начали проситься домой после массовых проверок Силовики в последние дни очень сильно напряглись.
"Нам стало неуютно в России": фраза человека из Средней Азии
Комментарии
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nika_shatilova
В начале, выгоняли, убивали, избивали русских. Когда русских не стало....жить стало тошно ..и потянулась "кровавая стая" в Россию..
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3 час.
Silver Kont
Пусть спрашивают со своего бесхвостого ишака рахмона, который их посылал, буквально заставлял ехать на заработки в Россию, нихуя не делая у себя в стране..
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3 час.
Silver Kont
Что, блядь, очередная подстилка черножопых нарисовалась? Нравятся тебе черножопые ишаки - пиZдуй c ними в кишлаки, будешь там ....цатой "любимой женой"... А здесь тварей нечего защищать, эти скоты ещё не ответили за то, что они творили с русскими в 90-е...
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3 час.
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