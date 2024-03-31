"Нам стало неуютно в России": фраза человека из Средней Азии

Пусть спрашивают со своего бесхвостого ишака рахмона, который их посылал, буквально заставлял ехать на заработки в Россию, нихуя не делая у себя в стране..

Silver Kont

Что, блядь, очередная подстилка черножопых нарисовалась? Нравятся тебе черножопые ишаки - пиZдуй c ними в кишлаки, будешь там ....цатой "любимой женой"... А здесь тварей нечего защищать, эти скоты ещё не ответили за то, что они творили с русскими в 90-е...