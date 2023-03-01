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Пентагон: Конфликт на Украине может продлиться еще три года

Пентагон: Конфликт на Украине может продлиться еще три года

В ходе слушаний в американском конгрессе, которые прошли вчера, Колин Каль – замминистра обороны Соединенных штатов – заявил, что существует вероятность растягивания российско-украинского конфликта еще на три года, а то и на более долгий срок.

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