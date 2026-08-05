Санкт-Петербургта татар телен өйрәнү буенча аралашу клубы эшли башлады

Санкт-Петербургта татар теленең сөйләм клубы старт алды. Аның максаты – татар сөйләмен практикалау, тел күнекмәләрен ныгыту һәм туган телдә формаль булмаган аралашу өчен мәйданчык булдыру, диелә Татарстан Республикасының Санкт-Петербург шәһәрендә һәм Ленинград өлкәсендә даими вәкиллеге хәбәрендә.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии