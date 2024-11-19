Этот кризис в значительной мере делается искусственно

Светлана Петрова

Много компаний, которые работают на кредитах, проценты по кредитам не их прибыль бизнеса уменьшают, а россиян, т.к. увеличивают себестоимость товара, а кто-то не в состоянии выжить, закрывается, стройки заморозятся или будут строить под высокопроцентные кредиты, а значит, цены не упадут на жилье. Итог какой? Инфляция. Покупательская способность снижается, тормозится по цепочке торговля и производство. Еще узнала, криптовалюта развивается в нашей стране, почему-то не наша, а снова зарубежная, мы не перестанем поднимать экономику запада?