БЛИЦ АНАЛИЗ. ЦЕНТРОБАНК РОССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЦИОНАЛИЗИРОВАН В последнее время мы объездили всю страну, работали с бизнесом и госкорпорациями и то что мы увидели приводит к мысли, что Россия на грани серьезного финансового и экономического кризиса.
Этот кризис в значительной мере делается искусственно
Комментарии
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Светлана Петрова
Много компаний, которые работают на кредитах, проценты по кредитам не их прибыль бизнеса уменьшают, а россиян, т.к. увеличивают себестоимость товара, а кто-то не в состоянии выжить, закрывается, стройки заморозятся или будут строить под высокопроцентные кредиты, а значит, цены не упадут на жилье. Итог какой? Инфляция. Покупательская способность снижается, тормозится по цепочке торговля и производство. Еще узнала, криптовалюта развивается в нашей стране, почему-то не наша, а снова зарубежная, мы не перестанем поднимать экономику запада?
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8 час.
БВ
Борис Выдрин
"мы обязательно столкнемся выраженным кризисом неплатежей уже зимой, а возможно и до Нового года" - так этот процесс уже сегодня налицо, кто занят производством, а не перепродажей. Неплатежи усиливаются.
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3 час.
валерия
А можно написать проще - Кто виноват( с указанием фамилий и должностей) и Что делать( конкретно без умных слов)?
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1 час.
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