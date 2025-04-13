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Царьград

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Россия такое не прощает. Одесса крупно "вляпалась": За петлю на памятнике Пушкину придётся ответить

Россия такое не прощает. Одесса крупно "вляпалась": За петлю на памятнике Пушкину придётся ответить

В Одессе на памятник Пушкину накинули удавку и написали "Ищу бульдозер"В Одессе скандал. Неизвестные набросили на памятник Александру Пушкину петлю, сопроводив это объявлением "Ищу бульдозер".

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Комментарии
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Валерьян Смогловский
Такой. Страны. Как. Украина. Нет. Есть. Окраина. Отгораживает. От. Запада. Население. Как. Сборная. Помойка. Дерьма. От. Сюда. И. До. Сюда.
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