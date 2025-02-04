В российских поездах дальнего следования появились душ и фены

В некоторых туристических составах присутствуют услуги по стирке и глажке Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД).