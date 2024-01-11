В Польше арестованы бывший глава МВД и его заместитель

Чиновники ушли в отставку после того, как в стране пришло к власти оппозиционное правительство. С чем связан этот арест и почему из-за него разгорелись страсти в обществе?Политическое землетрясение в Польше продолжается.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии