Место на Пхукете, где можно загадать много желаний - у подножия Большого Будды

Это самый Большой Будда на Пхукете. Его видно со многих южных точек острова. Находится на горе. Можно совершить кардио прогулку, но лучше воспользоваться транспортом Тут очень спокойно, не смотря на количество туристов и наглых обезьянок.
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