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Дизайнер Аксенова сообщила, что Пугачева страдает в Израиле

Дизайнер Аксенова сообщила, что Пугачева страдает в Израиле

Дизайнер Любовь Аксенова, которая называет себя подругой Аллы Пугачевой, рассказала о жизни певицы в Израиле.

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Комментарии
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Зоя Копань
Ну все пошли слюни и нашлась арбитр! Достали уже, все забыли про неё, так нет вытаскивают из пыльного чулана! А тем кто сожалеет в припадке, не сотвори себе кумира!
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16 час.
ЛС
Лидия Санникова
Это историческая родина Фаины Певзнер или Бедницкой. Ее проблемы.
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15 час.

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