МВД: полицейских в Сириусе первых в России пересадили на электросамокаты

Полицейские в Сириусе первыми в России начали патрулировать территорию на электросамокатах. Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, если пилотный проект будет эффективен, его могут распространить по всем регионам.
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