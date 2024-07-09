Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 944 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vladimir vedenkin
    Учитывая технологию боевого применения этих ракет, хохлосрач фактически "хочет добиться от сша" непосредственного уча...Украина хочет доб...
  • Татьяна Мельник
    Да надоела она , эта Пугачева со своим кланом ! Она и в советское время была бунтаркой , но воспринималось это как ге...Депутат ГД призва...
  • Татьяна Мельник
    Да их и сажать не надо , заставить работатьВ США заявили о л...

"Известия": в России участилось использование в продуктах запрещенной добавки

"Известия": в России участилось использование в продуктах запрещенной добавки

Производители мясной и молочной продукции в России для увеличения объема товара стали все чаще использовать запрещенную добавку – микробную трансглютаминазу (мТГ), выяснила газета "Известия", которая ознакомилась с предостережениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также статистикой этих служб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх