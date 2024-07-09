"Известия": в России участилось использование в продуктах запрещенной добавки

Производители мясной и молочной продукции в России для увеличения объема товара стали все чаще использовать запрещенную добавку – микробную трансглютаминазу (мТГ), выяснила газета "Известия", которая ознакомилась с предостережениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора, а также статистикой этих служб.