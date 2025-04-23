МВД советует: как защититься от кибербуллинга в онлайн-играх

Подростки могут столкнуться с кибербуллингом в онлайн-играх через блокировку и оскорбления. МВД России предлагает настройку автофильтра на "токсичные" слова и избежание одиночных сессий на публичных серверах как эффективные меры защиты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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