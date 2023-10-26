В отравлении детей, приехавших в Пермь на цирковой фестиваль, может быть виноват кулер

Некоторые из взрослых готовы подать в суд на организаторов циркового шоу.Одним из источников норовирусной инфекции, которой заразилось несколько десятков детей, приехавших в Пермь на цирковой фестиваль, мог стать кулер.
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