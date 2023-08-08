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«Питтсбург» опубликовал фото Карлссона в раздевалке: «Он здесь, и он прекрасен!»

«Питтсбург» опубликовал фото Карлссона в раздевалке: «Он здесь, и он прекрасен!»

Шведский защитник и обладатель «Норрис Трофи» в прошлом сезоне присоединился к «Пингвинс» в результате трехстороннего обмена с участием «Сан-Хосе» и «Монреаля».

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