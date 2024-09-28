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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Вред лазерной эпиляции: действительно ли это опасно или преувеличение?

Лазерная эпеляция остается одной из самых востребованных косметических процедур в мире. Однако многие люди до сих пор задаются вопросом: действительно ли она безопасна, или есть скрытые риски? Разберемся, насколько оправданы опасения и что стоит за мифами о лазерной эпиляции.

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