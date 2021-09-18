Дмитрий Воденников о том, что все перемешано

"Это для чего-то должно быть, – говорю я сам себе. – Это все для чего-то должно быть". Так хорошо, что человек всегда ищет смысл, пытается распутать разноцветный узор: эта боль была для того-то, эта потеря – для того, это счастье – вот для этого.