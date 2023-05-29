Страна и люди

9 669 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    Если преступная группа не имеет фактора вооружённости и цели осуществления нападений, то это не банда. А кому слишком...В России выявили ...
  • Сергей Бессонов
    Запретный плод сладок. Иногда в названии на русском  на вывесках  в слове на русском вставляют одну-две иностранных б...Гордума Краснодар...
  • Teodor
    Нужно перестать платить "спящим клоунам". Пользы ноль, а позора Власти от них через горло плещет. Учесть опыт СССР и ...Откуда берутся "т...

Вот и бывший "олигарх"Роман Абрамович начал свой поход в бессмысленность

Вот и бывший "олигарх"Роман Абрамович начал свой поход в бессмысленность

ДОИГРАЛИСЬ. АБРАМОВИЧ РЕШИЛ ПОДАРИТЬ МИЛЛИАРДЫ УКРАИНЕПолученные с продажи футбольного клуба "Челси" 2,35 миллиарда фунтов стерлингов Романа Абрамовича могут поступить в благотворительный фонд для "украинцев, пострадавших от войны", уже в июне.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх