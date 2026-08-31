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ИА Реалист

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NASA запустило телескоп Роман на базе секретной оптики NRO

NASA запустило телескоп Роман на базе секретной оптики NRO

МЫС КАНАВЕРАЛ (ИА Реалист). 30 августа 2026 года NASA успешно запустило космический телескоп «Нэнси Грейс Роман» — новую флагманскую обсерваторию, которая родилась из обломков сверхсекретной программы военной разведки США.

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