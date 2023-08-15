«Майами» подколол Пола Пирса, празднуя включение Дуэйна Уэйда в Зал славы

Прославленный защитник «Майами» Дуэйн Уэйд в минувшие выходные был включен в Зал славы. «Хит» среди прочих материалов выложили список достижений Уэйда, включая три чемпионских титула, звание MVP финала 2006 года и 13 вызовов на Матч всех звезд.