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«Майами» подколол Пола Пирса, празднуя включение Дуэйна Уэйда в Зал славы

«Майами» подколол Пола Пирса, празднуя включение Дуэйна Уэйда в Зал славы

Прославленный защитник «Майами» Дуэйн Уэйд в минувшие выходные был включен в Зал славы. «Хит» среди прочих материалов выложили список достижений Уэйда, включая три чемпионских титула, звание MVP финала 2006 года и 13 вызовов на Матч всех звезд.

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