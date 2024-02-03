Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 805 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария Беликова
    Уши от дохлого осла им, а не Курилы!Западное безумие ...
  • Владимир Лосев
    Вашими бы словами, да мед пить! А пока - увы. это только мечты ...Тихой сапой
  • Наталия
    А не надо давать гражданство России всем подряд. Этим оно обесценивается. Надо ввести такой порядок, чтобы его было н...Их мрии и мир реа...

Западное безумие стремительно нарастает

Западное безумие стремительно нарастает

ДМИТРИЙ  СМИРНОВ Госсекретарь США Энтони Блинкен – боится подать Путину «неверный сигнал»:   Чтобы быть уверенными в том, что каждый из нас делает то, что необходимо для дальнейшего обеспечения успеха Украины и стратегического поражения России, жизненно важно, чтобы Конгресс одобрил представленный президентом Байденом запрос на дополнительное финансирование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Бла-бла-кайте дальше, ССУКИ пробандеровские!! Тем злее будет русский человек по отношению к вам, подлюгам!
Ответить
15 час.
ВА
Владимир Амосов
Мы продолжаем  оставаться в войне с Японией. Так в чем же дело? Надо решить вопрос  статуса Хоккайдо.
Ответить
8 час.
Мария Беликова
Уши от дохлого осла им, а не Курилы!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх