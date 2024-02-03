ДМИТРИЙ СМИРНОВ Госсекретарь США Энтони Блинкен – боится подать Путину «неверный сигнал»: Чтобы быть уверенными в том, что каждый из нас делает то, что необходимо для дальнейшего обеспечения успеха Украины и стратегического поражения России, жизненно важно, чтобы Конгресс одобрил представленный президентом Байденом запрос на дополнительное финансирование.
Западное безумие стремительно нарастает
Комментарии
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Юрий Золотарев
Бла-бла-кайте дальше, ССУКИ пробандеровские!! Тем злее будет русский человек по отношению к вам, подлюгам!
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15 час.
ВА
Владимир Амосов
Мы продолжаем оставаться в войне с Японией. Так в чем же дело? Надо решить вопрос статуса Хоккайдо.
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8 час.
Мария Беликова
Уши от дохлого осла им, а не Курилы!
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1 час.
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