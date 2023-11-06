Атомная подлодка США прибыла на Ближний Восток

Атомная подводная лодка класса «Огайо», произведенная в США, прибыла на Ближний Восток. Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил (CENTCOM) в соцсети Х (ранее Twitter) в воскресенье, 5 ноября.
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