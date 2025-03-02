В ГД предложили компенсации использующим личную технику работникам

Речь идет о справедливом возмещении затрат сотрудникам.фото: freepic.com/ArthurHiddenПредседатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил законодательно закрепить обязательные выплаты работникам за использование личного оборудования в рабочих целях.
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